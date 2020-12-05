РИАМО - 5 дек. Заведения на Трехгорной мануфактуре проверили на предмет соблюдения запрета на работу после 23:00, выявлено несколько заведений, где находились посетители после полуночи, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Иван Гжеляк.

Рейды прошли 4 декабря.

«Инспекторы ОАТИ проверили все предприятия общепита на Трехгорной мануфактуре. Было выявлено несколько заведений, где посетители находились после 00:00, по данным нарушениям будут составляться протоколы», — сказал Гжеляк.

По его словам, также несколько заведений были закрыты до 00:00 после проведения профилактических бесед сотрудниками ОАТИ совместно с полицией.

Из-за распространения коронавируса в Москве ресторанам, кафе, барам, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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