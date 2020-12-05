РИАМО - 5 дек. В столице в субботу состоялась церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщается на официальном сайте мэра города.

В торжественной церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Военнослужащие Преображенского полка вынесли венки из еловых ветвей и установили их перед Вечным огнем.

«Волонтеры во главе с мэром возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания», — говорится в сообщении.

Кроме того, две корзины цветов добровольцы и градоначальник возложили к памятнику маршалу Георгию Жукову.

Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5 декабря 1941 года. Оно охватило фронт шириной более 1 тысячи километров и продолжалось до 7-8 января 1942 года. За этот период войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов провели ряд крупных наступательных операций. В результате этого немецкие части были отброшены на 150-300 километров от столицы.

Битва за Москву является переломным моментом в Великой Отечественной войне. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. В ходе сражений силы вермахта понесли крайне серьезные потери, а советские войска одержали первую стратегическую победу над немецко-фашистскими захватчиками и сорвали план блицкрига.