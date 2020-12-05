РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил волонтеров с Международным днем добровольца.

В субботу отмечается Международный день добровольца (волонтера). В России в этом году праздник посвящен вкладу волонтеров в борьбу с распространением Covid-19.

«Дорогие добровольцы! Сегодня еще раз от всего сердца благодарю вас за доброту и бескорыстие, за то, что вы тратите свои силы и время, оказывая помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Здоровья вам и вашим близким. С праздником», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что в условиях пандемии для жителей Люберец помощь волонтеров стала жизненной необходимостью. 150 юношей и девушек из городского округа не побоялись трудностей и ежедневно приносят продукты, лекарства, оплачивают счета тем, кто из-за коронавируса не может выйти из дома – в основном, это люди старшего поколения и инвалиды.