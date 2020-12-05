РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 дек. До 6 декабря в «МЕГА Белая Дача» Котельников для гостей торгового центра будет работать пункт приема ненужной одежды, говорится в сообщении пресс-службы ТЦ.

«В этом году «МЕГА» реализует глобальную инициативу «Продли жизнь любимым вещам» и тем самым поощряет задуматься о долгосрочной ценности любых приобретений, а также предоставляет сервисы, способные подарить вещам вторую жизнь. До 6 декабря в «МЕГА Белая Дача» для гостей торгового центра будет работать пункт приема ненужной одежды — проект реализуется совместно с фондом «Второе дыхание». Просто принесите ненужные вам вещи в «МЕГУ» и обменяйте на подарочный сертификат ИКЕА», - говорится в сообщении.

Также в ТЦ проходит «Зеленая выставка» более 30 брендов. Здесь можно узнать об экологичных технологиях производства товаров и инициативах в области сохранения природных ресурсов. Совсем особенную выставку представляет в «МЕГА Белая Дача» подмосковный музей мусора «Муму» — экспонаты этой выставки изготовлены из материалов, прошедших вторичную переработку и ставших в итоге настоящими арт-объектами.