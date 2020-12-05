РИАМО - 5 дек. Власти столицы ответили на часто задаваемые вопросы горожан о сервисе «Электронный дом», с помощью которого можно получить сведения о доме и быть на связи с соседями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для регистрации нужно перейти на сайт или скачать мобильное приложение «Электронный дом Москва» в App Store или Google Play. Если уже есть учетная запись на mos.ru, нужно нажать на кнопку «Войти», заполнить поля «Логин» и «Пароль» и вновь нажать на кнопку «Войти», — поясняется в сообщении.

Для того, чтобы использовать все возможности проекта, нужно указать и подтвердить свой адрес в разделе «Недвижимость» на портале mos.ru. Все данные нужно заполнить в личном кабинете в разделе «Профиль».

После этого пользователю станут доступны различные функции, включая возможность получения новостей о проводимых работах в доме и районе. Также можно отправлять заявки о неполадках в доме или на придомовой территории, обращаться с вопросами и претензиями в свою управляющую организацию.

Кроме того, можно принимать участие в опросах, которые публикуют другие жители или УК, а также просматривать список соседей и общаться с ними в чате. С помощью сервиса можно передавать показания счетчиков и оплачивать счета за коммуналку.

У сервиса есть и другие уникальные возможности, к примеру — проведение общих собраний собственников в онлайн-формате.

Пилотный проект «Электронный дом» заработал на платформе «Активный гражданин» в 2018 году. К проекту за два года присоединилось свыше 3 тысяч жилых домов столицы. В системе провели более 3 тысяч опросов с участием 52 тысяч человек.