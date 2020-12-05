РИАМО - 5 дек. В Федеральной антимонопольной службе России объяснили, что увеличение цен на яйца и плодоовощную продукцию — сезонное и прогнозируемое, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.

Начальник управления контроля агропромышленного комплекса ведомства Лариса Вовкивская уточнила, что число отечественных товаров, поставляемых на рынок, снижается в конце сезона урожая и с приближением зимы.

«Значительная доля помидоров и огурцов производится тепличными комплексами, а значит, затраты повышаются. Кроме того, увеличивается объем импорта продукции, и это тоже отражается на стоимости», — говорится в сообщении.

По данным многолетнего мониторинга, при повышении спроса осенью и зимой цены на куриные яйца растут, летом — понижаются. Сахар и растительное масло подорожали из-за колебания курса валют, снижения урожайности из-за плохой погоды, сокращения посевных площадей сахарной свеклы.