РИАМО - 5 дек. Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, в котором с нарушениями антиковидных мер прошел концерт рок-группы «Кипелов», сообщил журналистам начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

«Во время концерта <…> были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения коронавируса. В частности, не был обеспечен эффективный контроль со стороны администрации за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями», — сказал Худобородов.

По его словам, выявленные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве.

Развлекательному заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Помещение клуба опечатано, возбуждено административное дело.

В столице выявили за сутки 7993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев Covid-19 в городе достигло 640 050.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

- Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, в котором с нарушениями антиковидных мер прошел концерт рок-группы «Кипелов». Во время мероприятия не соблюдались меры профилактики коронавируса.

- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.

- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.