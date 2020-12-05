РИАМО - 5 дек. Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, в котором с нарушениями антиковидных мер прошел концерт рок-группы «Кипелов», сообщил журналистам начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.
По его словам, выявленные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве.
Развлекательному заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Помещение клуба опечатано, возбуждено административное дело.
В столице выявили за сутки 7993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев Covid-19 в городе достигло 640 050.
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Текстовая трансляция
5 ДЕКАБРЯ
- Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, в котором с нарушениями антиковидных мер прошел концерт рок-группы «Кипелов». Во время мероприятия не соблюдались меры профилактики коронавируса.
- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.
- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.
- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.
- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.
- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов
- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.
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