РИАМО - 5 дек. Первым в России проектом метро, который спроектирован с применением BIM-технологий, стал участок Троицкой линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Она добавила, что использование BIM-технологий позволяет на этапе проектирования решить вопросы взаимной увязки систем между собой и с конструкциями станций. На классических чертежах выявить это практически невозможно.
Кроме того, благодаря использованию такой технологии оптимизируются сроки реализации проекта.
Меркулова подчеркнула, что благодаря BIM-технологиям заказчик и подрядчики в дальнейшем могут создавать детализированные графики календарно-сетевого планирования, определять точные объемы и сроки поставки материалов и оборудования.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что на Троицкой ветке подземки возводят пять станций в рамках первого этапа. На станциях возвели ограждающие конструкции, вынесли инженерные коммуникации, проводят земляные работы, монолитные работы.
Станция «Улица Новаторов» готова примерно на 25%, станции «Университет Дружбы народов» и «Славянский мир» - на треть. На станциях «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри» также ведут активное строительство.
На протяжении первой очереди участка Троицкой линии ведут проходку тоннелей. Закончили проходку четырех однопутных тоннелей на участках между «Улицей Генерала Тюленева» и «Славянским миром», между «Славянским миром» и станцией «Мамыри».
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