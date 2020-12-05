РИАМО - 5 дек. Первым в России проектом метро, который спроектирован с применением BIM-технологий, стал участок Троицкой линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Свыше 90% разделов проектной документации станции «Славянский мир» выполнены с использованием технологий информационного моделирования. Наши специалисты разработали архитектурную модель объекта, полностью проработали инженерные системы водоснабжения, водоотведения, кабельные трассы», — сказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она добавила, что использование BIM-технологий позволяет на этапе проектирования решить вопросы взаимной увязки систем между собой и с конструкциями станций. На классических чертежах выявить это практически невозможно.

Кроме того, благодаря использованию такой технологии оптимизируются сроки реализации проекта.

Меркулова подчеркнула, что благодаря BIM-технологиям заказчик и подрядчики в дальнейшем могут создавать детализированные графики календарно-сетевого планирования, определять точные объемы и сроки поставки материалов и оборудования.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что на Троицкой ветке подземки возводят пять станций в рамках первого этапа. На станциях возвели ограждающие конструкции, вынесли инженерные коммуникации, проводят земляные работы, монолитные работы.

Станция «Улица Новаторов» готова примерно на 25%, станции «Университет Дружбы народов» и «Славянский мир» - на треть. На станциях «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри» также ведут активное строительство.

На протяжении первой очереди участка Троицкой линии ведут проходку тоннелей. Закончили проходку четырех однопутных тоннелей на участках между «Улицей Генерала Тюленева» и «Славянским миром», между «Славянским миром» и станцией «Мамыри».