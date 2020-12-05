РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 дек. В подмосковном Дзержинском 7 декабря начнется вакцинация от Covid-19, сообщила глава горокруга Людмила Иванова.

«В понедельник, 7 декабря, в процедурном кабинете №104 Дзержинской городской больницы стартует вакцинация от коронавируса. Здесь установлены специальные холодильные камеры для хранения вакцины, - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вакцинироваться могут желающие в возрасте от 18 до 60 лет. У них не должно быть хронических заболеваний и антител. Вакцинация проходит в два этапа, вторая прививка проводится через 21 день.

Сначала нужно прийти на прием к терапевту, который осмотрит и направит на анализ на наличие антител к коронавирусу в кабинет №111. После получения результатов врач даст заключение и направление на вакцинацию.

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5 ДЕКАБРЯ

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