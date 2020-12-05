РИАМО - 5 дек. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил порядок информирования жителей о положенных им льготах, выплатах, пособиях, сообщается на сайте правительства РФ.

«Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются», — говорится в сообщении.

Чтобы уведомления начали приходить, нужно будет дать согласие на их получение.

Так, после рождения ребенка родители получат сообщение о том, что у них есть право на пособие и выплаты. Подобные уведомления будут приходить инвалидам, пенсионерам, безработным и другим льготникам.

С 1 июля 2021 года получить информацию о льготах можно будет по единому телефонному номеру или в чат-боте на портале госуслуг. Сейчас узнать, какие льготы и выплаты положены, можно при обращении в МФЦ. ​