РИАМО - 5 дек. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил порядок информирования жителей о положенных им льготах, выплатах, пособиях, сообщается на сайте правительства РФ.
Чтобы уведомления начали приходить, нужно будет дать согласие на их получение.
Так, после рождения ребенка родители получат сообщение о том, что у них есть право на пособие и выплаты. Подобные уведомления будут приходить инвалидам, пенсионерам, безработным и другим льготникам.
С 1 июля 2021 года получить информацию о льготах можно будет по единому телефонному номеру или в чат-боте на портале госуслуг. Сейчас узнать, какие льготы и выплаты положены, можно при обращении в МФЦ.
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