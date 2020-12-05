РИАМО - 5 дек. Портал «Узнай Москву» подготовил виртуальный маршрут по местам, которые сохранили память о жизни и творчестве знаменитого русского поэта-лирика и переводчика Афанасия Фета, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В субботу исполнилось 200 лет со дня рождения поэта. К этой дате портал «Узнай Москву» подготовил для жителей специальный путеводитель онлайн.

«Онлайн-гид представляет собой интерактивную карту, на которой обозначены девять точек — дома и улицы в центре Москвы, связанные с жизнью и творчеством Фета», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

Пользователи смогут узнать множество интересных фактов о жизни и увлечениях писателя.

На карте отмечены исторические дома — особняк князя Бориса Святополк-Четвертинского; гостиница Шевалдышева на Тверской улице; дом 14, строение 1 на Рождественском бульваре; здание Московского Императорского почтамта и телеграфа на Мясницкой улице. Каждый из этих и ряда других объектов так или иначе связан с жизнью и творчеством поэта.

Афанасий Фет — известный русский поэт с немецкими корнями, переводчик, лирик, автор мемуаров, член-корреспондент Академии наук Петербурга. Фет является автором замечательных стихов для детей, которые просты и понятны даже самым маленьким. Вторую половину жизни он был агрономом и писал в журналы очерки о сельском хозяйстве.