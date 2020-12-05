РИАМО - 5 дек. Благодаря приходу сибирского антициклона в Москву ожидается, что солнце будет светить 50-55 часов, таким образом, текущий декабрь может стать самым солнечным за всю метеоисторию, сообщается на сайте «Метеовести».

В центре России зимние месяцы, особенно декабрь, самые темные в году. В столице за месяц солнце обычно светит 18 часов, что составляет 8% от максимально возможного количества часов при ясном небе.

«В текущем столетии был декабрь, когда солнце над мегаполисом совсем не появлялось на небе. Это декабрь 2017 года. А самым солнечным был декабрь 2002 года – тогда солнце светило 51 час», — говорится в сообщении.

Благодаря сибирскому антициклону с субботы начинается длительный период малооблачной погоды. Синоптики называют это «миллион на миллион». Солнечная погода продержится до следующих выходных, ожидается 50-55 ясных часов.

Таким образом, уже по итогам половины месяца нынешний декабрь может стать самым солнечным и светлым за всю метеоисторию.