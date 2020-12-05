РИАМО - 5 дек. Из-за кибератаки 4 декабря произошел сбой в работе 2,7 тысячи постаматов компании PickPoint в Москве, большую часть неполадок специалисты намерены устранить в текущие выходные, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы компании.

«Вчера от атаки хакеров пострадало 2732 постамата, остальная сеть — около 8 тысяч точек — работает в штатном режиме. Восстановительные работы уже ведутся, 95% проблемных точек восстановят за выходные», — сказал собеседник агентства.

Случившийся инцидент он назвал первой в мире направленной кибератакой на постаматную сеть. Ее удалось зафиксировать на ранней стадии, поэтому большую часть пострадавших терминалов удалось отключить, заказы клиентов не пострадали.

Сформирован и продолжает работу штаб оперативного реагирования PickPoint, добавил сотрудник пресс-службы.

По его словам, к восстановлению работы сети привлекли дополнительные ресурсы, инженеров и ИТ-специалистов. Данные о состоянии заказов обновляются в реальном времени.

Пользователям сообщили о возможных задержках в получении заказов, которые находились в затронутых постаматах во время кибератаки.

«PickPoint подтверждает свои обязательства по соблюдению интересов своих получателей и заказчиков. Мы делаем все необходимое, чтобы от действий киберпреступников был минимальный ущерб», — заключил собеседник агентства.