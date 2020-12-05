РИАМО - 5 дек. Инфекционист Евгений Тимаков считает, что количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет увеличиваться до Нового года, сообщает РИА Новости.

«Рост заболеваемости идет по синусоиде. Это связано с количеством тестирований. Сколько сделано тестов — столько получается выявленных больных», — сказал Тимаков.

По его словам, в выходные дни люди реже обращаются к врачам и, соответственно, сдают меньше тестов на коронавирус. Поэтому в понедельник, вторник, среду число выявляемых случаев значительно меньше. А в четверг, пятницу и субботу фиксируется больше случаев, так как в первую часть недели тестов люди сдают больше.

Эксперт подчеркнул, что синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная. Рост заболеваемости идет, но он «идет не по экспоненте, а потихонечку».

По мнению инфекциониста, сейчас нельзя говорить о критическом росте числа заразившихся в стране.

«То, что будет количество расти заболевших, это да, это не зависит ни от чего. До Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем», — уверен Тимаков.

Он подчеркнул, что и после Нового года в ряде регионов может вырасти число выявленных случаев Covid-19.

В России на сегодняшний день выявлен 2 431 731 случай коронавируса. За период пандемии умерли 42 684 человека, выздоровели 1 916 396 пациентов. ​

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

- Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, в котором с нарушениями антиковидных мер прошел концерт рок-группы «Кипелов». Во время мероприятия не соблюдались меры профилактики коронавируса.

- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.

- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.