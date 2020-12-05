РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 дек. В Щелковскую областную больницу поступила первая партия вакцины от Covid-19, сообщается в официальном Telegram-канале администрации городского округа.

Прививаться от вируса могут жители от 18 до 60 лет. Вакцинация проходит бесплатно.

«Будет организовано два пункта вакцинации: поликлиника №1 (Фрунзе, дом 1) и поликлиника №2 (Парковая, дом 8)», - говорится в сообщении.

Перед тем, как сделать прививку, нужно обязательно пройти обследование и сдать анализ на антитела. При наличии антител вакцинация не проводится.

Все вопросы можно задать администраторам в поликлинике или по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

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