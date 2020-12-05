РИАМО - 5 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров с Днем добровольца и подчеркнул, что они делают особенное дело.

В субботу отмечается Международный день добровольца (волонтера). В России в этом году праздник посвящен вкладу волонтеров в борьбу с распространением Covid-19.

«Поздравляю с Днем добровольца всех наших волонтеров. Вы делаете особенное дело и всегда рядом с тем, кому нужна помощь», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Четвертого декабря Воробьев поздравил лауреатов губернаторской премии «Мы рядом» в ходе церемонии награждения, которая прошла в онлайн-формате.

«Премия «Мы рядом» — это благодарность Подмосковья всем неравнодушным жителям. Они спасают, лечат, учат, заботятся. И очень тонко, очень по-особенному чувствуют нужды людей и всегда стараются им помочь», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что эта премия для Подмосковья является традиционной, но в этот раз прошла в новом формате.

«Вручили 180 наград. Спасибо всем, кто выделил время и подключился, а также вошел в жюри и принял участие в голосовании», — отметил Воробьев.

«Мы рядом» — такое название получила губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году. Ее посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона.