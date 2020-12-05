РИАМО - 5 дек. В МХТ имени Чехова завершилась церемония прощания с народным артистом России Борисом Плотниковым, гроб с телом вынесли из здания и поместили в катафалк под громкие аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

На церемонию прощания с актером, сыгравшим в таких известных фильмах, как «Собачье сердце» и «Восхождение», пришли десятки людей. Актеры и другие коллеги выразили соболезнования в связи со смертью артиста и поделились воспоминаниями об ушедшем.

После церемонии прощания все присутствовавшие вышли на улицу. Они встретили гроб с телом Плотникова перед тем, как его погрузили в катафалк. Они проводили актера в последний путь громкими аплодисментами.

Плотников скончался 2 декабря на 72-м году жизни.

Свою карьеру в кино Плотников начал в 1976 году. Тогда он снялся в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Всесоюзную известность ему принесла роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко «Собачье сердце». Артист также известен по ролям в фильмах «Михайло Ломоносов», «Лермонтов», «Кабала святош», сериале «Годунов».

Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков позвал в труппу, когда возглавил Художественный театр. Плотников уже работал в «Табакерке», где играл главные роли в спектаклях «Камера обскура» и «Прощайте… и рукоплещите!». Его первой ролью в МХТ стал Маркиз де Шаррон в «Кабале святош».

Плотников с 2016 года преподавал в ГИТИС. Его мастерская была одной из лучших студенческих театральных групп в Москве.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы.