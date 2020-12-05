РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 дек. В подмосковных Котельниках разместили три ящика «Почты Деда Мороза», жители могут отправить ему письмо в Великий Устюг, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительный фонд «Путь детства» при поддержке министерства благоустройства запустил акцию «Почта Деда Мороза». Любой желающий сможет отправить письмо прямиком в резиденцию Деда Мороза, расположенную в Великом Устюге. В нашем городе появились три почтовых ящика, с помощью которых можно отправить письмо. Расположены они возле ДК «Силикат», а также в ТЦ «Мега Белая Дача», - говорится в сообщении.

22 декабря волонтеры благотворительного фонда упакуют все письма, а 26 декабря доставят конверты в Великий Устюг, и письмо прочитает сам Дедушка Мороз.

«Если у вас есть дети - обязательно предложите им поучаствовать в акции», - заключается в сообщении.