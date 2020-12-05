РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий почтил память павших в битве под Москвой жителей округа.

В субботу в России отмечается одна из героических дат в истории Великой Отечественной войны - 79 лет назад Красная Армия начала контрнаступление под Москвой.

«Как и в столице, первая воздушная тревога в Люберцах была объявлена 21 июля 1941 года в 22:10. С этого момента налеты вражеской авиации на город стали регулярными. Немецкие летчики сбрасывали бомбы на предприятия, жилые дома, медицинские учреждения. От бомбардировок сильно пострадали Томилинская птицефабрика и Панковская больница. Сегодня в Люберцах поживают 1 958 ветеранов Великой Отечественной. Большинство из них – труженики тыла. Их подвиг бессмертен! И память о нем мы сохраним в своих сердцах навсегда», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что с июля 1941 года Люберцы стали прифронтовым городом. На строительстве оборонительной линии трудились более 30 тысяч человек. На случай захвата немцами в городе организовали группу подпольщиков.

«К счастью, в декабре Красная Армия отбросила войска Вермахта от столицы. И 19 декабря из Москвы поступило распоряжение возобновить работу учреждений и предприятий. Наши земляки ежедневно совершали боевые и трудовые подвиги», - заключил Ружицкий.