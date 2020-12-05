РИАМО - 5 дек. Максималист в жизни и на сцене, закрытый для тусовки, но открытый для творчества — коллеги по цеху вспомнили, каким был ушедший из жизни народный артист России Борис Плотников, передает корреспондент РИАМО.

В столице на сцене МХТ имени Чехова в субботу проходит церемония прощания с Борисом Плотниковым. Десятки людей, друзей и коллег пришли почтить память и возложить цветы к его гробу. Актер, известный многим по роли врача Ивана Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался 2 декабря из-за коронавируса.

«Боря максималист. Чем бы он не занимался, он делал это максимально. <...> Когда начинаем вспоминать, мы говорим — он был закрытый человек. Он был закрытый человек для тусовки, но он был открытым для творчества. <...> Мог вспылить, уйти с репетиции, а потом, как ни в чем не бывало, вернуться», — сказал актер театра и кино Игорь Золотовицкий.

Как отметил художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач, роли, сыгранные Плотниковым, однозначно что-то поменяли в сердцах зрителей и его поклонников.

«Это все будет жить. <...> Не могу не сказать ребятам, его ученикам, как он вас любил. <...> Это удивительный, потрясающий артист, человек, педагог. Светлая память», — сказал Женовач.

Актер театра и кино Авангард Леонтьев рассказал, какое влияние на него оказала роль Плотникова в фильме «Восхождение».

«Я смотрел на него с таким почтением. Помню это ощущение. В «Восхождении» Борис сыграл так, что можно после этого ничего не играть. И это остается, его глаза, его лицо. То, как он выразил смысл», — сказал Леонтьев.

Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Свою карьеру в кино Плотников начал в 1976 году. Тогда он снялся в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Всесоюзную известность ему принесла роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко «Собачье сердце». Артист также известен по ролям в фильмах «Михайло Ломоносов», «Лермонтов», «Кабала святош», сериале «Годунов».