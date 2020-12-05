РИАМО - 5 дек. Максималист в жизни и на сцене, закрытый для тусовки, но открытый для творчества — коллеги по цеху вспомнили, каким был ушедший из жизни народный артист России Борис Плотников, передает корреспондент РИАМО.
В столице на сцене МХТ имени Чехова в субботу проходит церемония прощания с Борисом Плотниковым. Десятки людей, друзей и коллег пришли почтить память и возложить цветы к его гробу. Актер, известный многим по роли врача Ивана Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался 2 декабря из-за коронавируса.
Как отметил художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач, роли, сыгранные Плотниковым, однозначно что-то поменяли в сердцах зрителей и его поклонников.
«Это все будет жить. <...> Не могу не сказать ребятам, его ученикам, как он вас любил. <...> Это удивительный, потрясающий артист, человек, педагог. Светлая память», — сказал Женовач.
Актер театра и кино Авангард Леонтьев рассказал, какое влияние на него оказала роль Плотникова в фильме «Восхождение».
Похоронят актера на Троекуровском кладбище.
Свою карьеру в кино Плотников начал в 1976 году. Тогда он снялся в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Всесоюзную известность ему принесла роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко «Собачье сердце». Артист также известен по ролям в фильмах «Михайло Ломоносов», «Лермонтов», «Кабала святош», сериале «Годунов».
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