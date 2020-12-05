РИАМО - 5 дек. В ноябре в России в 3,5 раза выросло количество покупок бактерицидных ламп, во столько же раз увеличился средний чек покупки, пишет в субботу газета «Известия».

«Также в пять раз выросло число покупок бактерицидных рециркуляторов, средний чек покупки стал на 45% выше, чем в прошлом году. На 25% увеличился объем продаж увлажнителей воздуха (чек на 16% выше, чем год назад)», — говорится в материале.

Аналитики «Платформы ОФД» считают, что эта динамика связана с повышенным спросом во время эпидемии не только со стороны физических лиц, но и со стороны юридических лиц. Это касается обслуживания людей в офисах и торговых залах.

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» на 30-40% увеличился спрос на воздухоочистители и увлажнители. Онлайн-продажа в этих магазинах данных товаров увеличилась более чем в два раза, на «СберМаркете» —​ более чем в 10 раз.

В Wildberries пик покупок увлажнителей воздуха пришелся на ноябрь. В Ozon эти товары стали покупать в три раза чаще, а пик продаж ультрафиолетовых ламп произошел в июне.

Врач-эксперт, руководитель отдела экспертизы медицинской компании BestDoctor Инна Фиркович рассказала, что существуют два основных вида бактерицидных ламп по способу воздействия: озоновые и безозоновые. Применение озонового прибора (кварцевание) требует отсутствия людей в помещения, и после нужно проветрить помещение. Благодаря этому прибору обеззараживаются воздух и поверхности. Безозоновый прибор закрытого типа можно использовать в присутствии людей, но обеззараживается только воздух.

Облучатели могут быть открытыми (лампа полностью открыта) и закрытыми (рециркулятор, который впускает воздух, обеззараживает его и выпускает обратно).

Руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо подчеркнула, что кварцевые лампы нежелательно использовать дома, потому что они выделяют токсичный газ. Она также отметила, что для дома нет особого смысла приобретать бактерицидные облучатели-рециркуляторы закрытого типа.

По поводу увлажнителей воздуха Фиркович отметила, что они не оказывают прямого обеззараживающего действия, но при этом положительно влияют на состояние слизистых оболочек носоглотки. ​

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.

- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.