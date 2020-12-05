РИАМО - 5 дек. Поправки к законопроекту о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов рассмотрят на заседании Мосгордумы 9 декабря, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«В Московскую городскую думу внесены поправки к проекту закона о бюджете столицы. Редактор поддерживает поправки, внесенные фракцией «Единая Россия» и депутатским объединением «Моя Москва», — написал Шапошников в Facebook.

Он добавил, что все внесенные поправки рассмотрят на ближайшем заседании думы 9 декабря.

Так, на помощь обманутым дольщикам планируют направить 4,9 миллиарда рублей, на оказание высокотехнологичной медпомощи – 1,2 миллиарда рублей, капитальный ремонт поликлиник – 5 миллиардов рублей, ремонт школ искусств – 2,5 миллиарда рублей, выплаты безработным – 1,2 миллиарда рублей.

На реставрацию и модернизацию трех театров столицы намерены выделить 1 миллиард рублей, 0,7 миллиарда рублей – на технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия для инвалидов, по 0,5 миллиарда рублей – на организацию отдыха для детей из семей в трудной жизненной ситуации, капитальный ремонт и модернизацию библиотек, реализацию комплексных инновационных проектов участниками инновационного кластера, развитие креативной индустрии.

Всего на эти цели планируется направить 18,5 миллиарда рублей.