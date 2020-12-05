РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске торжественно приняли в ряды «Юнармии» 400 школьников, церемонию приурочили к началу контрнаступления советских войск в битве за Москву, сообщил начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

«В канун 79-й годовщины (4 декабря - ред.) начала контрнаступления советских войск в битве за Москву в школе №34 прошла торжественная церемония принятия в ряды юнармейцев. 400 подольских мальчишек и девчонок пополнили ряды местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», - написал Лукошников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юнармейцы дали клятву всегда стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев, быть патриотами и достойными гражданами России.

В церемонии приняли участие глава городского округа Подольск Николай Пестов, его первый заместитель Виктор Чуб , председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова.