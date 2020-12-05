РИАМО - 5 дек. В столице за сутки выявили 7993 случая коронавируса, госпитализировали 1651 заразившегося инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.
Жителям старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями напомнили о необходимости соблюдения самоизоляции. Учащиеся 6-11 классов и студенты учатся дистанционно и должны также соблюдать домашний режим.
В общественных местах и транспорте нужно надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
5 ДЕКАБРЯ
- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.
- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.
- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.
- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.
- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов
- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.
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