РИАМО - 5 дек. В столице за сутки выявили 7993 случая коронавируса, госпитализировали 1651 заразившегося инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

«Среди заболевших 11,2% - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,5% - от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

Жителям старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями напомнили о необходимости соблюдения самоизоляции. Учащиеся 6-11 классов и студенты учатся дистанционно и должны также соблюдать домашний режим.

В общественных местах и транспорте нужно надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.

- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.