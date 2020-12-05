РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Председателя клуба молодых инвалидов Подольска «Эдельвейс» Надежду Штрекер поздравили с получением премии губернатора Московской области «Мы рядом» на торжестенной церемонии в онлайн-формате, сообщается в группе «Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» (г. Подольск) в соцсети «ВКонтакте».

4 декабря прошла церемония награждения победителей премии губернатора Московской области «Мы рядом».

«Подольчанка, председатель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер, победившая в номинации «Промышленность и социально ориентированный бизнес», приняла участие в церемонии в онлайн-формате», - говорится в сообщении.

Ранее Штрекер получила диплом лауреата, также ей положено денежное вознаграждение. Церемонию вел Иван Ургант. Победителей поздравили губернатор Андрей Воробьев, а также известные актеры, музыканты, спортсмены и врачи.

Критериями оценки проектов стали социальная значимость, достигнутые результаты за 2019 год и затраченные ресурсы. Всего лауреатами премии стали 180 активных жителей Московской области.

Всю трансляцию церемонии можно посмотреть в записи по ссылке.