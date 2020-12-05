РИАМО - 5 дек. В Москве на сцене МХТ имени Чехова в Камергерском переулке проходит церемония прощания с народным артистом России Борисом Плотниковым, передает корреспондент РИАМО.

Гости церемонии возлагают цветы к гробу с телом и краю сцены. Другие занимают свои места в зрительном зале. Звучит приглушенно музыка, люди, пришедшие проститься с артистом, тихо переговариваются. На большом экране на сцене показывают фотографии Плотникова в его сценических образах.

Актер, известный многим по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался 2 декабря на 72-м году жизни из-за коронавирусной инфекции.

Плотников окончил Свердловское театральное училище, работал в Свердловском ТЮЗе. Его дебют в кино состоялся в картине «Восхождение», он сыграл там роль Сотникова. После этого Плотников десять лет служил в Театре сатиры, потом работал в Театре Советской армии.

Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков позвал в труппу, когда возглавил Художественный театр. Плотников уже работал в «Табакерке», где играл главные роли в спектаклях «Камера обскура» и «Прощайте… и рукоплещите!». Его первой ролью в МХТ стал Маркиз де Шаррон в «Кабале святош».

Плотников с 2016 года преподавал в ГИТИС. Его мастерская была одной из лучших студенческих театральных групп в Москве. Спектакли группы можно увидеть в афише театрального центра «На Страстном».

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы.