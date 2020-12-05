РИАМО - 5 дек. За сутки в столице выявили 7993 случая Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 640 050 случаев коронавируса, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выздоровели после Covid-19 6584 человека, с начала пандемии в городе вылечились от инфекции 485 308 человек. Умерли за сутки 74 человека с инфекцией, с начала пандемии скончались 9277 заразившихся.

В России за сутки выявили 28 782 случая коронавируса, скончались 508 заразившихся человек, вылечились от Covid-19 27 644 пациента.

С начала пандемии в стране выявили 2 431 731 случай заражения, скончались 42 684 человека с коронавирусом, выздоровели после инфекции 1 916 396 пациентов.

В субботу в Москве началась вакцинация от коронавируса. Прививки в первую очередь будут делать медикам, сотрудникам образовательных организаций и работникам социальных служб.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

- Инфекционист спрогнозировал рост числа выявленных случаев Covid в РФ до Нового года. Рост заболеваемости идет по синусоиде из‑за количества проводимых тестов.

- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.