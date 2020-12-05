РИАМО - 5 дек. Настоящим «волшебным лесом» на период новогодних торжеств станет недавно открывшийся сквер в Реутове, его украсят праздничной иллюминацией и световыми инсталляциями, сообщил глава городского округа Станислав Каторов во время видеовстречи с представителями предприятий торговли и бизнеса.

«Поручил в срок до 10 декабря 2020 года завершить праздничное оформление обновленной пешеходной зоны на улице Южной – нового реутовского сквера. Световые арки, гирлянды и новогодние инсталляции превратят это место в настоящий сказочный лес», - сказал Каторов.

Он отметил, что сотрудники магазинов, рынков, торговых центров, предприятий сферы услуг и общественного питания, расположенных в Реутове, также приступили к работам по новогоднему оформлению зданий, витрин и прилегающих к ним территорий.

«Поручил уделить особое внимание украшению тех объектов, которые расположены на центральных улицах города – Ленина, Победы, Южной и Юбилейном проспекте», - отметил глава муниципалитета.

Ранее правительство Московской области при организации праздничного оформления рекомендовало торговым предприятиям применять полупрозрачные и цветные наклейки, использовать в качестве праздничного освещения светодинамические гирлянды, световые панно, элементы оформления с новогодней и рождественской символикой и многое другое.

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, сохраняющейся в регионе и стране, большинство жителей проведут каникулы дома, в Реутове, поэтому мы должны приложить все усилия для создания праздничного настроения», - подчеркнул Каторов.

Помимо прочего, в Реутове к Новому году зальют девять катков, на одном из которых будут транслировать фильмы в рамках проекта «Кинокаток».