РИАМО - 5 дек. В 10:00 10 декабря состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за четвертый квартал 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Подмосковью.

Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции.

«Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России организовало сервис сбора вопросов по обсуждаемым темам. Вопросы можно направить с помощью формы. Ответы на вопросы дадут либо в ходе мероприятия, либо опубликуют на сайте управления.

С докладом о правоприменительной практике Московского областного УФАС России за 4 квартал 2020 года можно ознакомиться по адресу.

Ссылка на онлайн-трансляцию публичного обсуждения будет опубликована на сайте антимонопольного ведомства в день мероприятия.