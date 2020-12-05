РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Жителей микрорайона Климовск Подольска от 18 до 60 лет приглашают сделать прививку от коронавируса, двухкомпонентную вакцину вводят в два этапа с интервалом в 21 день, сообщается в группе «ГБУЗ-Мо Кгб» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайона Климовск! В поликлинику поступила векторная комбинированная вакцина «Гам-Ковид-Вак» от Covid-19, всего 100 доз производства Национального института эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи (Россия). Вакцинируют группы риска – медицинских работников и педагогов в возрасте от 18 до 60 лет, а также всех жителей, не имеющих иммунитета и не болевших коронавирусной инфекцией без симптомов ОРВИ», - говорится в сообщении.

Всех вакцинированных регистрируют в специальном федеральном реестре. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Перед вакцинацией нужно сдать анализ крови на ИФА или предъявить имеющийся результат со сроком до семи дней. Вакцинация проходит в Климовской городской больнице №2 на проспекте 50 лет Октября, 21, в кабинете 113. Ответственное лицо - Ирина Баранова, ей можно задать вопросы по телефону: 8(916)349-64-30.

Препарат вводят дважды – после первой дозы в течение трех дней желательно отказаться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну. Второй укол - спустя три недели.

Противопоказания к вакцинации - наличие иммуноглобулинов класса G, ОРВИ, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания. Вакцина также не вводится, если у человека высокая температура.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

- 1651 человека с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 28 782 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 246 больных. В Москве - 7 993.

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.