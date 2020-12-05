РИАМО - 5 дек. Мемориальный комплекс «Памятник защитникам Москвы» на въезде в Зеленоград получил новую архитектурно-художественную подсветку, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Мемориал открыли в годовщину парада Победы 24 июня 1974 года. Это объект культурного наследия регионального значения. Памятник получил название «Штыки» из-за центрального обелиска - стилизованного изображения трех штыков, которые символизируют стрелковые, танковые и кавалерийские части.

«В год юбилея Великой Победы было принято решение обновить памятник с помощью современной архитектурно-художественной подсветки. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили устройство наружного освещения, включая архитектурную подсветку центрального обелиска «Штыки», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что были установлены 44 прожектора заливающего освещения. Вечером и ночью теперь светом выделены 42-метровый обелиск «Штыки», горизонтальная часть барельефа и бронзовая чаша. Уличные торшеры освещают пешеходную зону возле памятника.

Бирюков добавил, что в освещении использовали энергоэффективные светодиодные осветительные приборы российского производства.

Заммэра подчеркнул, что мемориал теперь хорошо виден в любое время суток.