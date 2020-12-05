РИАМО - 5 дек. Двух москвичей и одного жителя Солнечногорска задержали по подозрению в убийстве супружеской пары и их дочери в Волоколамском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Подмосковью.
На окраине СНТ «Малахит» в Волоколамском округе 4 декабря в заброшенном сгоревшем доме нашли обгоревшие фрагменты тел супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку обнаружили их обгоревший автомобиль. По факту убийства возбудили уголовное дело.
Были установлены и задержаны трое подозреваемых: двое жителей Москвы и житель Солнечногорска. В ходе допроса они дали признательные показания. По словам подозреваемых, убийство они совершили из-за претензий в их адрес со стороны убитой семьи, которые подозревали мужчин в поджоге их дачного дома.
Криминалисты осмотрели обгоревший автомобиль, машины подозреваемых, заброшенный дом. Было изъято оружие, из которого были совершены выстрелы.
Сейчас продолжается работа с подозреваемыми. В дальнейшем им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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