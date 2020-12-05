РИАМО - 5 дек. Двух москвичей и одного жителя Солнечногорска задержали по подозрению в убийстве супружеской пары и их дочери в Волоколамском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

На окраине СНТ «Малахит» в Волоколамском округе 4 декабря в заброшенном сгоревшем доме нашли обгоревшие фрагменты тел супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку обнаружили их обгоревший автомобиль. По факту убийства возбудили уголовное дело.

«По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье. На розыск подозреваемых и установление всех обстоятельств совершенного преступления сотрудниками Следственного комитета и МВД были брошены лучшие силы», — говорится в сообщении.

Были установлены и задержаны трое подозреваемых: двое жителей Москвы и житель Солнечногорска. В ходе допроса они дали признательные показания. По словам подозреваемых, убийство они совершили из-за претензий в их адрес со стороны убитой семьи, которые подозревали мужчин в поджоге их дачного дома.

Криминалисты осмотрели обгоревший автомобиль, машины подозреваемых, заброшенный дом. Было изъято оружие, из которого были совершены выстрелы.

Сейчас продолжается работа с подозреваемыми. В дальнейшем им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.