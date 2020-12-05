РИАМО - 5 дек. В столице умерли еще 74 человека с коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — говорится в сообщении.

Настоятельно рекомендуется в таком случае вызвать врача на дом и не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих.

С начала пандемии в Москве выявили 632 057 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции 485 308 пациентов.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.