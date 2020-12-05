РИАМО - 5 дек. В столице от коронавирусной инфекции за последние сутки выздоровели 6584 человека, с начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», — говорится в сообщении.

Выздоровевшие от инфекции могут стать донорами плазмы: это должны быть люди 18-55 лет без хронических заболеваний и с отрицательными анализами на гепатиты В и С, ВИЧ.

Кроме того, вылечившиеся могут стать социальными волонтерами.

Обратиться по поводу сдачи плазмы или по поводу участия в социальном волонтерстве можно по горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Линия работает каждый день с 9 до 19 часов.

С начала пандемии в Москве выявили 632 057 случаев коронавируса.

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Текстовая трансляция

5 ДЕКАБРЯ

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.