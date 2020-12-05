РИАМО - 5 дек. В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска, сообщает оперштаб Москвы.

Тех, у кого есть первоочередное право на вакцинацию от Covid-19, проинформировали о такой возможности, в том числе через СМС.

«С сегодняшнего дня на базе 70 столичных поликлиник стартовала вакцинация против Covid-19. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей», — говорится в сообщении.

Сейчас пройти вакцинацию могут медики, работники образовательных организаций, сотрудники социальных служб.

Записаться на прививку от коронавируса можно на официальном сайте мэра Москвы. Запись открыта на две недели вперед. Пункты вакцинации работают каждый день с 8 до 20 часов.

Тем, кто придет на прививку, нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, который подтверждает работу в соответствующей организации или отрасли.

Прививку сделают жителям 18-60 лет, которые прикреплены к городской поликлинике. Жители старше 60 лет не могут пройти вакцинацию. Кроме того, прививку сделают тем, у кого нет некоторых хронических заболеваний, у кого нет ОРВИ на момент вакцинации и не было за две недели до прививки.

С момента прививки от гриппа должно пройти не меньше 30 дней. Помимо этого, прививку не будут делать беременным и кормящим грудью, участникам пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса. В то же время после окончания исследования первоочередное право на вакцинацию получат те участники, которым кололи плацебо.

Так как вакцина двухкомпонентная, то вакцинация проводится в два этапа, благодаря чему появится надежный иммунный ответ. Вторая прививка в рамках вакцинации делается через 21 день. Записываться нужно только на первую прививку, на вторую запишет врач. О повторной прививке пришлют СМС-напоминание.

Вакцинация занимает не меньше часа. Осмотр врача – 10 минут, подготовка препарата – порядка 15 минут, так как вакцина хранится замороженной. Препарат размораживают сразу для пяти пациентов, когда они прошли осмотр, так как в одной ампуле – пять доз.

Наблюдение после прививки и осмотр займет полчаса. Пациенту выдадут сертификат о прохождении вакцинации.

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5 ДЕКАБРЯ

- 74 человека с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 9277 пациентов с Covid-19.

- Еще 6584 пациента вылечились после коронавируса в Москве. С начала пандемии после Covid-19 вылечились 485 308 пациентов

- В столице началась вакцинация от коронавируса, прививку делают жителям из основных групп риска.