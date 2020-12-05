РИАМО - 5 дек. В поселке Малаховка городского округа Люберцы произошел пожар в магазине стройматериалов, его полностью потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии по адресу: Касимовское шоссе, 3Б, поступило в 14:54 4 декабря.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ДПК «Малаховка» наблюдалось сильное задымление внутри», - говорится в сообщении.

Локализовать пожар на площади в 525 квадратных метров спасателям удалось к 15:54. В 16:25 ликвидировали открытое горение. Последствия возгорания ликвидировали в 21:50.

В результате происшествия никто не пострадал. В тушении задействовали 58 человек и 18 единиц техники.