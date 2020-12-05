РИАМО – 5 дек. Введение системы Face-ID в столичной подземке позволит решить множество проблем с очередями, но вызывает обеспокоенность сохранность персональных данных пассажиров, сообщил РИАМО президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Систему Face-ID, с помощью которой пассажиры смогут проходить через турникеты без карты, могут ввести в столичном метро в 2021 году. В данной системе используют только данные, связанные с биометрией, а персональные и платежные данные хранятся в банках.

«Меня как пассажира в первую очередь беспокоит сохранность персональных данных. Кто-то в городе будет знать все мои маршруты. Насколько новая система будет сочетаться с законом о персональных данных?» - сказал Свешников.

Он отметил, что в Европе были случаи кражи базы данных, что в итоге может привести к увеличению количества мошенников. Но в целом для Московского метрополитена это может решить проблему очередей у касс и автоматов.

«В целом система удобная и должна решить множество проблем с очередями. Но тут возникает еще вопрос, а изменятся ли тарифы в связи с введением Face-ID? Оборудование, которое может с высокой точностью и скоростью отсканировать лицо, стоит весьма дорого», - добавил Свешников. ​