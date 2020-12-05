РИАМО - 5 дек. В субботу под влиянием антициклона в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, температура опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит минус 4 - минус 2 градуса, по области — минус 6 - минус 1», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ожидается умеренно морозная погода с высоким содержанием кислорода в воздухе. Атмосферное давление будет повышенным - 765 миллиметров ртутного столба.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой рекомендуют внимательно отнестись к своему самочувствию и выполнять рекомендации лечащего врача.