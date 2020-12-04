РИАМО - 4 дек. После проверки УФНС России по Московской области решение межрайонной налоговой инспекции о приостановлении операций по счетам юрлица отменили, поручения на списание денег со счетов общества с ограниченной ответственностью отозваны, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимира Головнева.

К подмосковному бизнес-омбудсмену обратились из общества с ограниченной ответственностью с жалобой на действия межрайонной ИФНС. В связи с неуплатой начисленных страховых взносов за 6 месяцев 2020 года у общества образовалась задолженность.

«Дело в том, что, согласно требованиям законодательства, налоговый орган вправе перейти к взысканию налога за счет иного имущества налогоплательщика только после принятия надлежащих мер по взысканию налога за счет денежных средств налогоплательщика», - сказал Головнев.

Он добавил, что в данном случае к обществу применили одновременно два способа бесспорного взыскания задолженности. Это привело к излишнему взысканию сумм налоговых платежей.

После этого в связи с неисполнением требований об уплате в банке приостановили операции по счетам общества. С него взыскали более 1 миллиона рублей.

Проблему удалось решить после обращения регионального бизнес-омбудсмена в УФНС России по Московской области.

«Для того, чтобы избежать описанной ситуации, которая в период пандемии коронавирусной инфекции особенно серьезно отражается на ведении бизнеса и его репутации, на муниципальном уровне крайне необходимо развивать коммуникации между бизнесом, властью и контрольно-надзорными органами», - добавил Головнев.