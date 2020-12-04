РИАМО - 4 дек. Порядка 3,5 тысячи работ прислали на всероссийский детский конкурс «Нарисуй «Елку Победы», наибольшее количество рисунков прислали ученики школ Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Теперь жители столицы и Подмосковья могут выбрать лучшие работы, из которых будет создана коллекционная серия открыток на Новый год.

«Очень важно, что многие участники создали свои работы на основе семейных историй. Такие рисунки имеют особую ценность. Ведь в них отображены рассказы, которые передаются из поколения в поколение и хранят память о событиях тех грозных лет», — сказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор музея Победы Александр Школьник.

Рисунки на конкурс прислали из 74 регионов в России. В стороне не остались и зарубежные страны, включая Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Италию. Активностью отличись школьники Москвы, Санкт-Петербурга, а также областей, в числе которых Архангельская, Нижегородская, Свердловская и другие. 2,1 тысячи рисунков поступило от детей в возраст от 7 до 10 лет.

Картины школьников представляют собой подготовку к встрече победного Нового года. Так, среди рисунков можно найти работы, на которых изображено украшение елки сверстниками, создание елочных игрушек собственными руками и подарки на Новый год. Некоторые рисунки, выполненные акварелью, гуашью, тушью и другими техниками, дети дополнили небольшими рассказами.

Директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев добавил, что дети страны прислали трогательные и искренние рисунки, которые касаются не только тем праздника, елки, подарков, но и чуда, которого, в частности, сильно ожидают те, кто смог пережить войну. Дети очень точно передают настроение победного Нового года.

Голосование продлится до 7 декабря, в этот же день объявят лауреатов в трех возрастных номинациях, а именно победителей в возрасте от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Зрительское голосование поможет определить авторов трех рисунков, которые выиграют в номинации «Приз зрительских симпатий» и посетят zoom-экскурсию по уникальной экспозиции музея Победы «Подвиг Народа». Онлайна-выставка рисунков уже размещена на сайте музея.