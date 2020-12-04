РИАМО - 4 дек. Энергетикам ПАО «МОЭСК» предоставили в аренду земельные участки на юге и юго-западе Москвы, суммарная площадь которых составляет 12,6 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, было согласовано предоставление земельных участков, расположенных на юге и юго-западе города, в аренду ПАО «МОЭСК». Участки предоставляются с целью строительства и реконструкции участков кабельно–воздушных линий.

«Общая площадь предоставляемых участков составляет 12,6 гектара. Они расположены недалеко от Нагатинской улицы, Нагатинского бульвара, проспекта Андропова, Ленинского проспекта, 44-го километра МКАД, Пролетарского проспекта», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Так, энергетики обустроят участки линий электропередачи 110 кВ Кожухово – Южная, Кожухово – Чертаново с отпайкой, Тропарево – Теплый Стан №1, №2, а также смогут повысить качество электроснабжения в районах Москвы.

На текущий момент участки свободны от застройки.