РИАМО - 4 дек. Площадь биотехнологической лаборатории полного цикла, которую планируют построить в Сколкове, составит 15 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс–службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Лаборатория разместится в двух корпусах, объединенных стилобатной частью. Общая площадь здания составит 15 тысяч квадратных метров. Это будет одна из крупнейших частных лабораторий в России. Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2022 году», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По планам, в одном из корпусов, который отводится под лабораторию, будут проводиться исследования в области геннодиагностики и предиктивной медицины. Ее целью также станет ранняя диагностика онкологических и иных заболеваний.

Второй корпус предполагает размещение центра клинических исследований с целью внедрения передовых методов лечения по наиболее востребованным направлениям. Предполагается, что это поможет сократить отставание российской медицины от мировой.

Бочкарев добавил, что целью Международного медкластера является трансфер передовых технологий в сферу здравоохранения России, а также он занимается несколькими важными направлениями деятельности, включая науку, образование и медицину.

«Наша задача - спроектировать современное и энергоэффективное здание, которое будет иметь не только привлекательный архитектурный облик, но и удобную логистику, позволяющую легко ориентироваться в пространстве и комфортно передвигаться не только научному медперсоналу, но, в первую очередь, пациентам», - сказал директор по строительству Фонда ММК Тимур Андрбаев.

Возведением биотехнологической лаборатории полного цикла занимается международная проектная компания «Альмис» совместно с Genpro. По планам, до конца 2023 года на территории медкластера Сколково запустят уникальный медицинский молл, Центр ядерной медицины, Университетский госпиталь Страсбурга, израильскую клиника «Хадасса» и французскую «Орпея».