РИАМО - 4 дек. В Черноголовке создали первое муниципальное арт-пространство, задумку реализовали после обращения 25-летней местной жительницы, сообщил глава городского округа Олег Егоров.

«Она провела исследование, опросила людей, и у нее есть понимание, что и как надо сделать, чтобы у нас появился молодежный досуг, причем качественный, а не в устаревшем формате – что-то настоящее, живое, драйвовое», - сказал Егоров в эфире «Радио 1».

Он добавил, что для идеи выделили двухэтажное помещение необычной конфигурации. Оно пустовало. Концепцию и дизайн придумали молодые ребята.

«Мы выделили 7 миллионов рублей из местного бюджета. К тому же нам помогли меценаты, и получилось в точности то, что они задумали», - добавил Егоров.

В итоге получился зал со сценой. Там есть необходимая аппаратура. Также созданы помещения для мастер-классов, лекций и других активностей.