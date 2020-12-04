РИАМО - 4 дек. Подмосковный фермер купил сельхозтехнику и оборудование на грант суммой 4,86 миллиона рублей, включая трактор «Беларусь», пресс-подборщик для прессовки травы и соломы, четыре единицы навесного оборудования и другую технику, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Глава фермерского хозяйства Федоров Константин из городского округа Богородский за счет средств гранта «Агростартап» успешно осуществил приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Грант в размере 4,86 миллиона рублей фермер получил в текущем году», – сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что фермер запланировал увеличение крупного рогатого скота в 2021 году. Так, при выходе сельскохозяйственного предприятия на проектную мощность объемы производства молока в хозяйстве составят 162,5 тонн в год.

Гранты «Агростартап» предоставляются в Подмосковье с 2018 года на конкурсной основе и представляют собой вид господдержки, направленный на создание и развитие на сельских территориях области крестьянско-фермерского хозяйства, а также новых постоянных рабочих мест в сельской местности.

«Власти Подмосковья в рамках господдержки «Агростартап» в этом году предоставили всего 15 грантов на сумму порядка 51 миллионов рублей. Максимальный размер этого вида гранта составил 6 миллионов рублей», - отметил Воскресенский.