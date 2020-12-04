РИАМО - 4 дек. Сумма отсрочки по арендным платежам за имущество в Московской области превысила 329 миллионов рублей, ее предоставили по 751 договору аренды, говорится в сообщении пресс–службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Наибольшее количество отсрочек представителям бизнеса предоставили городские округа Орехово-Зуевский, Люберцы, Ступино, Одинцовский и Богородский, а отсрочка по самым большим суммам платежей за аренду была представлена в городских округах Люберцы, Щелково, Орехово-Зуевский, Одинцовский и Химки.

«Сумма отсрочки за государственную неразграниченную землю составила 206,6 миллиона рублей, за муниципальное имущество и землю - 106,6 миллиона рублей, а за областную недвижимость - 15,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Наталья Адигамова заявила, что заявки на отсрочку продолжают приниматься. А с 2021 года арендаторы уже могут начать погашение отсроченных сумм в соответствии с соглашениями.

Для того, чтобы подать заявление на отсрочку аренды за имущество региона, необходимо перейти на областной портал госуслуг по ссылке. Подать заявление для предоставления отсрочки платы за муниципальное имущество и неразграниченные земли можно по ссылке.

Отсрочка предоставляется на период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Погасить ее можно в 2021–2022 годах равными частями. Она предоставляется в размере 100% платежей за аренду имущества.