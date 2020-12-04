РИАМО - 4 дек. В сгоревшем доме в Волоколамском округе обнаружили фрагменты тел трех человек, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Тела обнаружили в пятницу на окраине СНТ «Малахит».

«В сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеская пара и их 16-летняя дочь. Неподалеку обнаружен обгоревший автомобиль потерпевших», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.