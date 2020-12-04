РИАМО - 4 дек. В столице с начала 2020 года построили и ввели в эксплуатацию 52 социальных объекта, они были возведены с целью создания качественной и удобной для жизни среды в городе, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Создание качественной и удобной для жизни среды в городе предполагает формирование сети объектов различного социального назначения в шаговой доступности от жилых районов. За одиннадцать месяцев этого года построено девять школ, 17 детских садов, девять объектов здравоохранения, 11 спортивных сооружений и шесть объектов культуры», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что при строительстве соцобъектов учитываются потребности в инфраструктуре каждого района. Также правительство города уделяет внимание возведению строений в шаговой доступности от жилья граждан. Так, около 75% жителей столицы имеют возможность удобно добираться до поликлиник, школ и детсадов.

Работа по развитию социальной инфраструктуры продолжится. Таким образом, новые соцобъекты появятся не только в новых районах Москвы, но и в тех, что уже сложились.

«В ближайшие три года за счет средств Адресной инвестиционной программы планируется построить 59 школ и 32 детских сада, 64 объекта здравоохранения, 29 объектов спорта и 21 культурный объект», - отметил Бочкарев.