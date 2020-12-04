РИАМО - 4 дек. В Москве около 6,5 миллионов человек прошли вакцинацию от гриппа, что в том числе помогло в борьбе с пандемией коронавируса, в то же время ситуация с Covid-19 остается напряженной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Около 6,5 миллионов привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай Бог, чтобы так и дальше было, сохранялась такая же ситуация. Это огромная помощь в борьбе с ковидом, потому что, когда нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию ковида, это, конечно, совсем было бы не хорошо», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в столице все еще остается напряженной. ​

Ранее в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для врачей, социальных работников и сотрудников образовательных учреждений.

На данный момент запись на вакцинацию открыта на две недели вперед. Сделать прививку можно с 08:00 до 20:00.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- Голикова объяснила расхождения данных по смертности от Covid‑19 в России:

«Это четко идентифицированный Covid - это то, что публикует «Стопкоронавирус» и оперативный штаб. Далее - клинические проявления ковида, тест не был положительным, но по результатам патологоанатомического вскрытия было поставлено заключение Covid. Две других группы - это когда Covid оказал влияние на течение хронического заболевания. В этом случае основной диагноз смерти, скорее всего, то хроническое заболевание, которым страдал пациент», - пояснила Голикова.

- В России замедлилось распространение коронавируса. Сейчас в стране занято порядка 75,9% коек.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 5 тыс человек записались на прививку от Covid‑19 в Москве за первые часы приема. В столице в пятницу открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса, первые прививки начнут ставить уже 5 декабря.

- Жители Подмосковья теперь могут обращаться на номер «122» по вопросам о Covid‑19. Кол-центр работает по будням с 07:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 13:00.

- Врачи и учителя частных учреждений Москвы также могут записаться на вакцинацию от Covid‑19. Прививки начнут ставить с 5 декабря.

- В Москве 1,5% привитых вакциной «Спутник V» заболели Covid‑19. Уже более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины.

- Москвичам рассказали, как будет проходить процедура вакцинации от Covid‑19. Вакцинация будет идти каждый день с 8:00 до 20:00. Записаться смогут горожане от 18 до 60 лет, имеющие прикрепление к городским поликлиникам.

- За последние сутки в столичные больницы направили 1300 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 человек.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 27 403 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 223 больных. В Москве - 6 868.

- 1,5 млн анализов на коронавирус сделали лаборатории резервных госпиталей Москвы. В диагностических отделениях выполнили 7,8 тысячи КТ-исследований.

- С начала пандемии в Москве коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей, при этом известно, что дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

- Более 23 тыс детей избежали заражения Covid‑19 благодаря введенным в Москве мерам. В городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

- Чтобы избежать заражения Covid‑19 при наличии больного в семье, важно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате, а также имел свой комплект посуды.

- 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 478 724.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве началась с пятницы. Запись проводят в электронной форме.

- Количество доноров плазмы крови с антителами к Covid‑19 выросло в Москве на 82%. В ноябре донорами стали более 2,5 тысяч москвичей.

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.