РИАМО - 5 дек. В субботу в МХТ имени Чехова пройдет церемония прощания с народным артистом России Борисом Плотниковым, сообщается на сайте театра.

Плотников умер на 72-м году жизни 2 декабря из-за коронавирусной инфекции.

«В 11:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова (Камергерский переулок, 3). В 13:00 — отпевание в храме Николая Чудотворца в Троекурове (улица Рябиновая, 24-а, у Троекуровского кладбища)», — говорится в сообщении.

Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Плотников окончил Свердловское театральное училище, работал в Свердловском ТЮЗе. Его дебют в кино состоялся в картине «Восхождение», он сыграл там роль Сотникова. После этого Плотников десять лет служил в Театре сатиры, потом работал в Театре Советской армии.

Плотников был одним из первых, кого Табаков позвал в труппу, когда возглавил Художественный театр. Плотников уже работал в «Табакерке», где играл главные роли в спектаклях «Камера обскура» и «Прощайте… и рукоплещите!». Его первой ролью в МХТ стал Маркиз де Шаррон в «Кабале святош».

Плотников также играл в театре Et Cetera, проводил авторские вечера, посвященные романсам и поэзии Серебряного века. В Московском театре Олега Табакова Плотников сыграл десять ролей, последняя премьера с его участием прошла осенью.

Плотников с 2016 года преподавал в ГИТИС. Его мастерская была одной из лучших студенческих театральных групп в Москве. Спектакли группы можно увидеть в афише театрального центра «На Страстном».