РИАМО – 5 дек. Росгвардия опубликовала рассекреченные архивные документы о боях войск НКВД СССР под Москвой в декабре 1941 года к годовщине контрнаступления, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5-6 декабря 1941 года, охватив огромный фронт шириной свыше 1 тысячи километров, и продолжалось до 7-8 января 1942 года. За этот период войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов провели ряд крупных наступательных операций. В результате этого немецкие части были отброшены на 150-300 километров от столицы.

«Вместе с частями Красной Армии, формированиями морской пехоты и дивизиями народного ополчения участие в битве за Москву с первого ее дня принимали бойцы и командиры внутренних войск НКВД. Они били танки и пехоту врага, спасали под вражеской бомбежкой здания на улицах Первопрестольной и бесценные для ее защиты грузы на железнодорожных объектах. Архивные документы хранят тому немало свидетельств», — говорится в сообщении.

Так, командир 3-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений докладывал в политуправление войск НКВД СССР: «Со 2 по 10 октября бронепоезд 76-го полка уничтожил восемь танков и до роты противника в районе Новых Комаричей, эвакуировал со станции Нарыжкино семь эшелонов с ценным грузом. В этот же период оперативный батальон дивизии, действуя против немцев, прорвавшихся у Новых Комаричей, уничтожил тринадцать танков и больше батальона противника. При этом батальон потерял до 60% личного состава».

Командир ОМСДОН имени Ф. Дзержинского докладывал в политуправление и управление оперативных войск НКВД СССР: «Расчет красноармейца Бориса Егорова уничтожил четыре танка. Товарищ Егоров сам ходил в разведку и установил точное местонахождение фашистских танков. Группкомсорг 1-го взвода 5-й роты Илья Николенко бросился на вражеский танк и поджег его бутылками с горючей смесью. При этом сам товарищ Николенко пал смертью храбрых».

Начальник Малоярославецкого сектора охраны Московской зоны обороны докладывал об обращении гитлеровцев в бегство и ликвидации угрозы тылам и коммуникациям 33-й армии.

Помимо этого, Росгвардия рассекретила и другие архивные донесения командиров во время контрнаступления под Москвой.